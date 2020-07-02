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Семья из Висконсина спасла медвежонка
Семья из американского штата Висконсин заметила во время рыбалки на озере странное существо. Оказалось, что это медвежонок, попавший в беду. Его голова застряла в пластиковом контейнере, малыш был напуган и безуспешно пытался освободиться.
Брэди и Триша несколько раз пытались подплыть к медвежонку, чтобы снять контейнер. И в какой-то момент все получилось!
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2 июля 2020
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