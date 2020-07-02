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"Расходимся. Все идиоты". Голосование глазами члена УИКа
Во время голосования по поправкам в Конституцию Анастасия Бахолдина работала членом избирательной комиссии на участке в районе Кунцево. С первого дня у нее сложились напряженные отношения с председательницей комиссии.
Все семь дней, что шло голосование, Анастасия записывала видеодневники по просьбе Русской службы Би-би-си. Она рассказала, как им удалось поймать избирателей-"дублей" и сколько получат члены комиссий.
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2 июля 2020
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