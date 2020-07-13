Какие звуки издает белка, когда ей вкусно?
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Какие звуки издает белка, когда ей вкусно

Шведская фотограф и зоолог Дани Коннор, которая следит за жизнью четырех осиротевших бельчат, записала на микрофон довольный писк белки во время еды.

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  • 13 июля 2020
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