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Видео
Дети в лагерях ИГ – "бомба замедленного действия". Как живут семьи в сирийских лагерях
"Исламское государство" (организация, запрещенная в России) называет корнавирус "маленьким солдатом бога".
Пандемия привела к тому, что в Ираке и Сирии уменьшилось число войск коалиции, сражающихся с ИГ. Экстремисты снова убивают и казнят людей.
Тысячи жен и детей боевиков содержатся в лагерях, контролируемых курдами. Боевики ИГ грозятся освободить свои семьи. Как живут в лагерях - в видео Русской службы Би-би-си.
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3 июля 2020
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