"Я всегда в Коммунарке": волонтеры исследуют кровь, чтобы победить Covid-19
Несколько месяцев московские молодые ученые - врачи, биологи, физики, химики - живут в самоизоляции и каждый день ходят в лаборатории наблюдать за кровью пациентов с коронавирусом.
В мире более полмиллиона погибших от коронавируса, но протокола лечения до сих пор нет. Ученые всего мира работают над созданием этого протокола, который может спасти тысячи жизней людей.
Предыдущие исследования показывали, что у 70% больных наблюдались нарушения свертываемости крови, а часть пациентов умирали от тромбоза.
Минздрав уже добавил в свои рекомендации лечения антикоагулянтами - препаратами, которые понижают свертываемость крови. Но у всех пациентов разные показатели - кому-то подойдет большая дозировка лекарства, кому-то нужно меньше. И чтобы найти эффективный метод, необходимо исследование, в котором участвуют молодые ученые.
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6 июля 2020