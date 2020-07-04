“В миру мы все сгорим в аду”: истории бывших воспитанников отца Сергия
Схиигумена Сергия Романова, основавшего Среднеуральский женский монастырь, лишили церковного сана из-за того, что он проклял всех, кто призывал закрыть храмы на время пандемии коронавируса.
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Одновременно с этим десятки бывших воспитанников Сергия Романова рассказали, что в детстве с ними жестоко обращались в монастыре. Насилие, по их словам, к ним применял в том числе и сам Сергий. Эти обвинения он отрицает.
Русская служба Би-би-си поговорила с бывшими воспитанниками Сергия Романова Христиной и Антоном о том, какое влияние монастырь оказал на их жизнь и психику.
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4 июля 2020
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