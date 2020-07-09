"Дом бесит, и работа бесит, и парня нет!”: что такое кризис четверти жизни

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Считается, что быть двадцатилетним - здорово: ты уже взрослый, но еще не обременен семьей и другими заботами и можешь жить так, как этого хочешь именно ты. Но что если 20 лет - это вообще не весело?

Например, ты уже начал строить карьеру, но понимаешь, что совсем не готов провести на этой работе следующие 40 лет. Или находишь партнера, но не понимаешь, хочешь ли вступать в брак и заводить детей. И все это на фоне историй успеха знаменитостей и бесконечного давления соцсетей, где у всех идеальная жизнь.

Звучит как полный бардак и неопределенность, но для многих двадцатилетних по всему миру это реальность, а у психологов даже есть специальный термин - "кризис четверти жизни".

Журналистка Би-би-си Катерина Венедиктова поговорила об этом явлении с двадцатилетними в Каире, Нью-Йорке, Лондоне и Москве и записала их истории.