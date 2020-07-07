На окраине Москвы нашли гигантский склад плитки. Видео с дрона
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На окраине Москвы нашли гигантский склад плитки. Видео с дрона

В Москве последние несколько лет реализовывают программу "Моя улица". В в 2020 году столичные власти планировали благоустраивать около 40 улиц и проспектов, но из-за эпидемии коронавируса проект пришлось приостановить.

Теперь плитка, которую власти уже успели закупить, лежит на складе в районе Некрасовка. Проект возобновят на раньше 2021 года.

  • 7 июля 2020
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