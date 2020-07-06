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Коронавирус: шесть месяцев, которые изменили мир
31 декабря 2019 года китайские СМИ впервые сообщили о вспышке вирусной пневмонии в городе Ухань.
Сегодня мы видим, что Covid-19 изменил мир. Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как вирус распространялся в течение полугода и как разные страны и организации реагировали на пандемию.
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6 июля 2020
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