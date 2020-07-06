Коронавирус: шесть месяцев, которые изменили мир

"Я всегда в Коммунарке": волонтеры исследуют кровь, чтобы победить Covid-19

Несколько месяцев московские молодые ученые - врачи, биологи, физики, химики - живут в самоизоляции и каждый день ходят в лаборатории наблюдать за кровью пациентов с коронавирусом.