Коронавирус: шесть месяцев, которые изменили мир
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Коронавирус: шесть месяцев, которые изменили мир

31 декабря 2019 года китайские СМИ впервые сообщили о вспышке вирусной пневмонии в городе Ухань.

Сегодня мы видим, что Covid-19 изменил мир. Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как вирус распространялся в течение полугода и как разные страны и организации реагировали на пандемию.

  • 6 июля 2020
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