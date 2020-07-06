Иван Купала: квест о традиции праздника и разной нечисти
Иван Купала – праздник, которому удалось найти компромисс между языческими обрядами и христианством, до сих пор отмечается в некоторых регионах России, в соседних странах и не только.
Многие традиции и атрибуты праздника в разных местах, где жили восточные славяне, варьируются, но есть и повторяющиеся сюжеты.
У славян не было компьютерных игр, но свои квесты все же были. К примеру, одно из самых распространенных поверий – это поход в Купальскую ночь за папоротником, который якобы дает нашедшему несметные богатства и сверхспособности. Но все не так просто: нужно быть аккуратным и не попасться в ловушку нечистой силы.
В каких духов верили и какие еще традиции сопровождали Ночь на Ивана Купалу - смотрите в нашем мультике.
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6 июля 2020
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