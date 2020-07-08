Эксперимент с бюллетенями: Би-би-си предоставила Мосгоризбиркому оригиналы

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В основной день голосования по поправкам к Конституции несколько журналистов Би-би-си забрали бюллетени с участков, чтобы затем проверить их наличие в системе ГАС "Выборы". Позже оказалось, что в трех случаях из пяти это никак не отразилось на итоговых протоколах.

Мосгоризбирком усомнился в этом и попросил предоставить оригиналы бюллетеней. "Сам факт указания в публикации на то, что бюллетени с участков забрали с собой три представителя одного и того же иностранного СМИ, обладает признаком, хорошо известным криминалистам: "по предварительному сговору группой лиц", — написали в телеграм-канале Мосгоризбиркома.

Корреспонденты Би-би-си Андрей Захаров и Петр Козлов сходили в Мосгоризбирком и принесли с собой не только оригиналы бюллетеней и их копии, но и фирменную флешку со сканами.