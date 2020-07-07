"Нападение на свободу слова": арест Ивана Сафронова и пикеты в его поддержку
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"Нападение на свободу слова": арест Ивана Сафронова и пикеты в его поддержку

Журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене. Бывшему спецкору "Коммерсанта" и "Ведомостей" грозит от 10 до 20 лет колонии.

Многие журналисты выступили в поддержку Сафронова и вышли на одиночные пикеты к зданию ФСБ на Лубянке. Задержали более 20 человек.

В Кремле заявили, что дело в отношении Ивана Сафронова не связано с его прошлой журналистской деятельностью. "Он обвиняется по статье в госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведки", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • 7 июля 2020
Go to next video: ФСБ опубликовала видео задержания Ивана Сафронова