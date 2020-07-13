Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Как работает эта статья?
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Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Как работает эта статья?

В России заводят все больше уголовных дел по статье о госизмене. Обвиняемыми становятся ученые, блогеры, домохозяйки и даже продавщица хлебного магазина.

7 июля по подозрению в госизмене задержали советника главы "Роскосмоса", в прошлом журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Как применяют статью о госизмене в России и почему попасть под нее может даже самый обычный человек, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 13 июля 2020
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