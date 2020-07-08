"Суперсуббота": как в Англии открылись пабы и парикмахерские
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Лондон на карантине. "Суперсуббота": как открылись пабы и парикмахерские

4 июля в Англии - впервые с конца марта - заработали пабы, рестораны, парикмахерские и другие заведения. Одни назвали этот день "суперсубботой", другие – "Днем независимости Англии от коронавируса".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер оказался одним из первых в очереди к парикмахеру и уже постриженным отправился в паб. Там он выяснил, что пиво не способствует соблюдению безопасной дистанции.

  • 8 июля 2020
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