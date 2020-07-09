Смерти вне статистики: сколько людей на самом деле умерло во время пандемии

"Суперсуббота": как в Англии открылись пабы и парикмахерские

Корреспондент Би-би-си оказался одним из первых в очереди к парикмахеру и уже постриженным отправился в паб. Он выяснил, что пиво не способствует соблюдению безопасной дистанции.