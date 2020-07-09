Смерти вне статистики: сколько людей на самом деле умерло во время пандемии
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Смерти вне статистики: сколько людей на самом деле умерло во время пандемии

По официальным данным, из-за пандемии коронавируса в мире умерло более полумиллиона людей. Однако, согласно исследованию Би-би-си, в реальности эти цифры могут быть, как минимум, на 30% выше.

Проанализировав статистику из 27 стран, журналисты пришли к выводу, что учтены далеко не все погибшие. Многие люди умерли от других, не связанных с коронавирусом болезней, но могут считаться жертвами пандемии, поскольку из-за нее не смогли получить надлежащей медицинской помощи.

Родители трехлетнего мальчика из Индонезии и мама пожилой женщины из Бразилии рассказывают Би-би-си, как потеряли своих самых близких людей.

  • 9 июля 2020
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