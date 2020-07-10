Цепкало против Лукашенко: из друзей в соперники

Цепкало против Лукашенко: исключат ли соперника на старте?
Валерий Цепкало — один соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах в Беларуси. Его выдвижение стало для многих неожиданностью. Цепкало создавал белорусский Парк высоких технологий (особую зону с преференциями для IT-компаний), имеет опыт дипломатической работы и когда-то работал в команде тогда еще молодого президента Лукашенко.
Сейчас Лукашено грозит Цепкало компроматом, а Центризбирком не признал действительными более половины из 160 тысяч подписей граждан, поддержавших выдвижение Валерия Цепкало в президенты. На данный момент он единственный из трех соперников Лукашенко, кому не хватает подписей для регистрации кандидатом в президенты.
Команда Цепкало добивается признания сданных подписей, и более 40 тысяч граждан уже заявили, что готовы лично предоставить ЦИК подтверждения своего выбора. Валерий Цепкало заявляет, что при любом решении ЦИК прекращать избирательную кампанию не намерен.
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10 июля 2020