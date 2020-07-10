Обыски, аресты, задержания: как прошли первые недели июля в России
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Обыски, аресты, задержания: как прошли первые недели июля в России

С начала июля в России произошло сразу несколько громких обысков и задержаний.

По делу о госизмене был арестован журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Он вину не признает и связывает преследование со своей журналистской деятельностью.

Обыски прошли в квартирах сразу нескольких сотрудников “Открытой России” и у муниципального депутата Юлии Галяминой, одного из лидеров кампании "Нет!" против поправок к Конституции.

А на издателя "Медиазоны" и участника группы Pussi Riot Петра Верзилова завели уголовное дело за то, что он не уведомил российские власти о наличии второго гражданства - канадского.

Краткий таймлайн следственных действий первых недель июля в России - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 10 июля 2020
Go to next video: "Нападение на свободу слова": арест Ивана Сафронова и пикеты в его поддержку