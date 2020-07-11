"Москва, уходи!" Десятки тысяч людей вышли на митинги в Хабаровском крае
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"Москва, уходи!" Десятки тысяч людей вышли на митинги в Хабаровском крае

В городах Хабаровского края прошли митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала. Накануне его доставили в Москву и арестовали по делу об убийствах, совершенных 15 лет назад.

В общей сложности в митингах участвовали десятки тысяч человек. Несмотря на то, что акции не были согласованы с властями, никого из протестующих не задержали.

По версии следствия, в 2004-2005 годах хабаровский губернатор организовал одно покушение и два убийства бизнесменов. Сам Фургал вину не признает.

В видео использованы ролики из соцсетей и материалы издания ДВновости.

  • 11 июля 2020
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