"Кто не верит, что коронавирус существует – идиот". История медика-волонтера из Израиля
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Месяц в коме, поиск лекарства и молитвы всей страны. История медика-волонтера из Израиля

"32 года спасение жизней было моей миссией. Я не хотел бы, чтобы все прекратилось с моей смертью".

Эли Бир - медик и основатель волонтерской скорой помощи в Израиле. В самом начале пандемии он попал в реанимацию с диагнозом коронавирус. Его дважды подключали к ИВЛ и почти четыре недели находился в искусственной коме. Весь Израиль следил за его историей, а в аэропорту его встречали сотни людей.

О борьбе за жизнь, посттравматическом стрессе после интубации и важности поддержки медиков во время эпидемии - в интервью русской службе Би-би-си.

  • 11 июля 2020
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