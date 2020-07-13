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Bойны, катастрофы, болезни - зачем человечеству нужны кризисы
Возможен ли новый лучший мир на руинах пандемии?
Эпидемия чумы в XIV веке убила почти половину населения Европы, испанский грипп в начале ХХ века – почти 50 млн человек. Эти кризисы поспособствовали развитию медицины и созданию государственных систем здравоохранения.
Что же будет, когда закончится пандемия коронавируса? Историк и писатель Рутгер Брегман считает, что наступит новая эра и мир изменится к лучшему.
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13 июля 2020
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