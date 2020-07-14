Богатые жители Дели оборудуют свои дома в палаты интенсивной терапии

"Кто не верит, что коронавирус существует - идиот". История медика-волонтера из Израиля

В марте Эли Бир оказался одним из первых пациентов с Covid-19 в американской больнице. Но врачи еще не знали, как его лечить. Пережив месяц в коме, он рассказывает свою историю.