Богатые жители Дели оборудуют свои комнаты в палаты интенсивной терапии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Богатые жители Дели оборудуют свои дома в палаты интенсивной терапии

Индия входит в тройку стран-лидеров по числу заболевших Covid-19. Мест в палатах катастрофически не хватает, медики работают не пределе возможностей.

Переполненность и дезорганизация в индийских больницах привели привели к тому, что обеспеченные жители Дели все чаще оборудуют палаты интенсивной терапии у себя дома.

  • 14 июля 2020
Go to next video: Почему в Индии не сработал карантин