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Богатые жители Дели оборудуют свои дома в палаты интенсивной терапии
Индия входит в тройку стран-лидеров по числу заболевших Covid-19. Мест в палатах катастрофически не хватает, медики работают не пределе возможностей.
Переполненность и дезорганизация в индийских больницах привели привели к тому, что обеспеченные жители Дели все чаще оборудуют палаты интенсивной терапии у себя дома.
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14 июля 2020
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