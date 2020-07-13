Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Следствие скрывает от нас улики". Адвокаты о деле Сафронова
В понедельник бывшему корреспонденту ”Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову предъявили обвинения по делу о госизмене.
По словам адвокатов, Сафронов вину не признал.
Би-би-си поговорила с адвокатами Сафронова, а также с теми кто собрался у СИЗО "Лефортово".
-
13 июля 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне