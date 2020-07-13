"Следствие скрывает от нас улики". Адвокаты о деле Сафронова
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"Следствие скрывает от нас улики". Адвокаты о деле Сафронова

В понедельник бывшему корреспонденту ”Коммерсанта" и "Ведомостей", а теперь советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову предъявили обвинения по делу о госизмене.

По словам адвокатов, Сафронов вину не признал.

Би-би-си поговорила с адвокатами Сафронова, а также с теми кто собрался у СИЗО "Лефортово".

  • 13 июля 2020
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