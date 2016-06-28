ТВ-новости: Британии не дадут выбирать
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ТВ-новости: Британии не дадут выбирать

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 28 июня:

•Европа отвечает на "брексит". Европарламент обсуждает дальнейшие шаги, немецкий канцлер предупредила, что выбирать лакомые кусочки Британии не дадут.

•Выход Турции из международного тупика? Почему Эрдоган решил наладить отношения с Россией именно сейчас.

•Непризнанный чемпионат. Из-за допингового скандала многие российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Рио. Но можно ли вернуть доверие к российской легкой атлетике?

  • 28 июня 2016
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