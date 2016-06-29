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Европа решает свое будущее - без Британии
Дэвид Кэмерон хотел бы сохранить тесные связи с Евросоюзом даже после выхода из него Великобритании.
Однако руководство ЕС настаивает, что льготам должны сопутствовать обязательства, с которыми может не согласиться новое британское правительство.
Тем временем Шотландия хочет остаться в Евросоюзе.
Как можно разрешить все эти противоречия?
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29 июня 2016
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