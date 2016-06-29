Европа решает свое будущее - без Британии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Европа решает свое будущее - без Британии

Дэвид Кэмерон хотел бы сохранить тесные связи с Евросоюзом даже после выхода из него Великобритании.

Однако руководство ЕС настаивает, что льготам должны сопутствовать обязательства, с которыми может не согласиться новое британское правительство.

Тем временем Шотландия хочет остаться в Евросоюзе.

Как можно разрешить все эти противоречия?

  • 29 июня 2016
Go to next video: Европа обещает Лондону трудные времена