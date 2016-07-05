ТВ-новости: почему в Ирак пришли исламисты
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ТВ-новости: почему в Ирак пришли исламисты

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 5 июля:

  • Бездействие Британии и США. Почему после вторжения сил международной коалиции в Ираке появились джихадисты.
  • Во имя Господа. Как межцерковный конфликт на Украине расколол семьи и поссорил друзей.
  • "Юнона" и... Юпитер. Аппарат НАСА завершил путешествие длиной в три миллиарда километров к самой большой планете Солнечной системы.
  • 5 июля 2016
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