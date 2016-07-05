Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: почему в Ирак пришли исламисты
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 5 июля:
- Бездействие Британии и США. Почему после вторжения сил международной коалиции в Ираке появились джихадисты.
- Во имя Господа. Как межцерковный конфликт на Украине расколол семьи и поссорил друзей.
- "Юнона" и... Юпитер. Аппарат НАСА завершил путешествие длиной в три миллиарда километров к самой большой планете Солнечной системы.
-
5 июля 2016
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне