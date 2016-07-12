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Прислушается ли Китай к решению суда в Гааге?
Арбитражный суд в Гааге вынес решение о том, что Китай не имеет приоритетных прав на использование Южно-Китайского моря.
Иск в международный арбитраж подали в январе 2013 года Филиппины, которые утверждают, что деятельность Китая в этой акватории, включая острова и рифы, проходит в нарушение международного права.
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12 июля 2016
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