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Паника в Ницце после того, как грузовик врезался в толпу на набережной
Грузовой автомобиль въехал в многотысячную толпу во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце на Лазурном берегу Франции.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее худшей трагедией за всю историю города и сообщил о более 70 погибших.
Прокурор Ниццы рассказал, что грузовик проехал 2 километра сквозь плотную толпу на набережной.
Инцидент произошел на Английской набережной, когда люди собрались смотреть праздничный салют.
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14 июля 2016
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