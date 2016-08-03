Пожар самолета авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая
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Пожар самолета авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая

Самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates с почти 300 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в международном аэропорту Дубая, после чего загорелся.

По информации правительства Дубая, все пассажиры были эвакуированы.

  • 3 августа 2016
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