Китай: судьба журнала, критиковавшего курс компартии
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Китай: судьба журнала, критиковавшего курс компартии

Китайский исторический журнал "Китай через века" позволял себе критиковать официальную версию исторических событий, предлагаемую Коммунистической партией.

Авторы делали это мягко, но однажды их редакцию захватили неизвестные.

Репортаж корреспондента Би-би-си Джона Садворта.

  • 17 августа 2016
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