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Близкие встречают Оксану Севастиди из тюрьмы
Жительница Сочи Оксана Севастиди, осуждённая за госизмену и помилованная президентом Владимиром Путиным, вышла на свободу утром 12 марта из СИЗО "Лефортово" в Москве.
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12 марта 2017
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