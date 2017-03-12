Близкие встречают Оксану Севастиди из тюрьмы
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Близкие встречают Оксану Севастиди из тюрьмы

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осуждённая за госизмену и помилованная президентом Владимиром Путиным, вышла на свободу утром 12 марта из СИЗО "Лефортово" в Москве.

  • 12 марта 2017
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