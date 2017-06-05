Есть ли в консервативной России место либеральному форуму
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Есть ли в консервативной России место либеральному форуму

Участники Петербургского экономического форума рассуждают о ценностях.

На Петербургском экономическом форуме высказываются либеральные идеи. При этом в России пропагандируются консервативные ценности. Не возникает ли у участников ПМЭФ диссонанса?

  • 5 июня 2017
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