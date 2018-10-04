Стрельба на митинге в Ингушетии. Видео
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Стрельба на митинге в Ингушетии. Видео

В Ингушетии проходит митинг против соглашения о границе с Чечней. На видео, снятом корреспондентами Русской службы Би-би-си, слышна стрельба.

Утром 4 октября ингушский парламент утвердил соглашение об установлении границы с Чечней. Сотни несогласных с этим решением вышли на митинг. В столице республики Магасе перекрыты дороги, интернет работает с перебоями.

  • 4 октября 2018
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