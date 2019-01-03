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Магнитогорск: рассказывают жители разрушенного дома
"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - цитирует первого замглавы МЧС Александра Чуприяна агентство РИА Новости.
В ночь на 31 декабря в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно, бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.
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3 января 2019
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