Магнитогорск: рассказывают жители разрушенного дома
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Магнитогорск: рассказывают жители разрушенного дома

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - цитирует первого замглавы МЧС Александра Чуприяна агентство РИА Новости.

В ночь на 31 декабря в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно, бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

  • 3 января 2019
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