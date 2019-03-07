Мой статус в России - Евгений Ройзман
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Мой статус в России - Евгений Ройзман

Бывший мэр Екатеринбурга и, возможно, самый известный региональный политик в России Евгений Ройзман приехал в Лондон с лекцией "Опыт политического выживания в окружении недружественных СМИ".

Он побывал в редакции Би-би-си и ответил на вопросы, собирается ли он оставаться в политике, не жалеет ли о своих высказываниях, которые могли счесть расистскими, и к каким последствиям приведут принимаемые Думой законы о "фейках" и неуважении к власти.

С Евгением Ройзманом беседовал Олег Антоненко.

  • 7 марта 2019
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