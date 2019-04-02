Байден: потереться носами и не стать президентом

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Бывшего вице-президента США, которого многие считают главным конкурентом Трампа на выборах в ноябре будущего года, обвинили в непристойном поведении.

Жительница Коннектикута заявила, что десять лет назад Байден положил руку ей на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами.

Другая женщина ранее заявила, что пять лет назад Байден уткнулся носом ей в макушку и то ли поцеловал, то ли понюхал волосы.

Сам Байден заявил, что много раз за время политической деятельности жал руки, обнимал, выражал любовь и поддержку, и это не казалось ему неподобающим. Но если кому-то так показалось, он готов с уважением выслушать.

Значат ли новые разоблачения, что Байдену стоит теперь распрощаться с шансами попасть в Белый дом?