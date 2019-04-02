Байден: потереться носами и не стать президентом
Бывшего вице-президента США, которого многие считают главным конкурентом Трампа на выборах в ноябре будущего года, обвинили в непристойном поведении.
Жительница Коннектикута заявила, что десять лет назад Байден положил руку ей на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами.
Другая женщина ранее заявила, что пять лет назад Байден уткнулся носом ей в макушку и то ли поцеловал, то ли понюхал волосы.
Сам Байден заявил, что много раз за время политической деятельности жал руки, обнимал, выражал любовь и поддержку, и это не казалось ему неподобающим. Но если кому-то так показалось, он готов с уважением выслушать.
Значат ли новые разоблачения, что Байдену стоит теперь распрощаться с шансами попасть в Белый дом?
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2 апреля 2019
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