Обвиняемые в питерском теракте не признают вину
На территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге во вторник произошел взрыв.
Пострадали четыре человека, жертв нет.
Полиция считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Cейчас военная прокуратура проводит проверку
Жители Петербурга последние два года очень серьезно относятся к любым сообщениям о взрывах: так совпало, что именно сегодня начался суд по делу о теракте в Питерском метро.
3 апреля 2017 года смертник пронес в метро два взрывных устройства, одно сработало - тогда погибли 16 человек, включая самого смертника, и пострадали еще 40.
На скамье подсудимых - 11 человек. На первом заседании по делу о теракте был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Юрий Баранюк.
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2 апреля 2019
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