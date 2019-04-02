Обвиняемые в питерском теракте не признают вину
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Обвиняемые в питерском теракте не признают вину

На территории Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге во вторник произошел взрыв.

Пострадали четыре человека, жертв нет.

Полиция считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Cейчас военная прокуратура проводит проверку

Жители Петербурга последние два года очень серьезно относятся к любым сообщениям о взрывах: так совпало, что именно сегодня начался суд по делу о теракте в Питерском метро.

3 апреля 2017 года смертник пронес в метро два взрывных устройства, одно сработало - тогда погибли 16 человек, включая самого смертника, и пострадали еще 40.

На скамье подсудимых - 11 человек. На первом заседании по делу о теракте был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Юрий Баранюк.

  • 2 апреля 2019
Go to next video: Задержание предполагаемого организатора взрыва в Петербурге