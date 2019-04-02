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Зеленский и Порошенко: в Кремле недовольны кандидатами
В первом туре президентских выборов на Украине победу поделили шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Тимошенко набрала чуть меньше 13% голосов и назвала выборы фарсом, а также заявила, что результаты фальсифицированы в пользу Порошенко.
Сама она теперь не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре.
Примерно то же говорят об украинских выборах российские государственные СМИ.
О том, что думают в Кремле по поводу двух оставшихся кандидатов, рассказывает наш московский политический обозреватель Петр Козлов.
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2 апреля 2019
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