Зеленский и Порошенко: в Кремле недовольны кандидатами
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Зеленский и Порошенко: в Кремле недовольны кандидатами

В первом туре президентских выборов на Украине победу поделили шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Тимошенко набрала чуть меньше 13% голосов и назвала выборы фарсом, а также заявила, что результаты фальсифицированы в пользу Порошенко.

Сама она теперь не будет поддерживать ни одного из кандидатов во втором туре.

Примерно то же говорят об украинских выборах российские государственные СМИ.

О том, что думают в Кремле по поводу двух оставшихся кандидатов, рассказывает наш московский политический обозреватель Петр Козлов.

  • 2 апреля 2019
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