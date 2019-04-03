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Глушат и задерживают: реакция властей на митинги в Ингушетии
В Ингушетии прошли обыски и задержания лидеров оппозиции. В республике с осени тысячи людей протестуют против передела границы с Чечней.
Речь идет об участниках согласованного с властями митинга. Он прошел в столице Ингушетии Магасе на прошлой неделе и закончился массовыми столкновениями с полицией.
Кроме того, как сообщают местные СМИ, сегодня ночью в Магасе был отключен мобильный интернет.
Корреспондент РИА "Дербент" Малик Бутаев рассказал о причине задержаний.
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3 апреля 2019
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