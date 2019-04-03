Глушат и задерживают: реакция властей на митинги в Ингушетии

Как разгоняли митинг протеста в Ингушетии

Тысячи протестующих остались ночевать на площади Магаса после состоявшегося накануне большого митинга против властей в Ингушетии. Он был согласован только на один день. Сегодня утром полицейские несколько раз пытались разогнать митингующих, но встретили сопротивление.