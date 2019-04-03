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Пережившие теракт в Питере: надо жить дальше
В Санкт-Петербурге проходят слушания по делу о взрыве в метро два года назад.
Тогда жертвами смертника стали 15 человек.
Вчера и сегодня 11 подсудимых по этому делу предстали перед судом.
О том, как живут сегодня выжившие при нападении, и о происходящем в суде рассказывает Юрий Баранюк.
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3 апреля 2019
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