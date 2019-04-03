Пережившие теракт в Питере: надо жить дальше
Media playback is unsupported on your device
Видео

Пережившие теракт в Питере: надо жить дальше

В Санкт-Петербурге проходят слушания по делу о взрыве в метро два года назад.

Тогда жертвами смертника стали 15 человек.

Вчера и сегодня 11 подсудимых по этому делу предстали перед судом.

О том, как живут сегодня выжившие при нападении, и о происходящем в суде рассказывает Юрий Баранюк.

  • 3 апреля 2019
Go to next video: Обвиняемые в теракте в метро Петербурга не признают вину