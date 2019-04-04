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Он любил своих актеров: умер Георгий Данелия
"Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Киндза дза" - любимые фильмы миллионов людей.
Их автор, режиссер Георгий Данелия, умер в возрасте 88 лет.
В последнее время он сильно болел.
В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.
Мы поговорили с его другом, грузинским режиссером Эльдаром Шенгелая.
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4 апреля 2019
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