Он любил своих актеров: умер Георгий Данелия
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Он любил своих актеров: умер Георгий Данелия

"Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Киндза дза" - любимые фильмы миллионов людей.

Их автор, режиссер Георгий Данелия, умер в возрасте 88 лет.

В последнее время он сильно болел.

В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.

Мы поговорили с его другом, грузинским режиссером Эльдаром Шенгелая.

  • 4 апреля 2019
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