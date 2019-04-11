Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован

Эквадор отказался продолжать предоставлять Джулиану Ассанджу убежище в своем посольстве в Лондоне, где он укрывался семь лет.

По сообщению Скотленд-Ярда, вслед за задержанием Ассанж был арестован в связи с запросом на экстрадицию со стороны США.

В СМИ и соцсетях появились видеозапись RUPTLY, на которых видно, как основателя WikiLeaks выводили из посольства.

  • 11 апреля 2019
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