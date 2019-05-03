Чубакка, прощай! Вспоминая актера Питера Мейхью
Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в трилогии "Звездные войны", скончался в 74 года в США. Причину смерти его семья не называет.
Питер родился в Англии и работал санитаром в лондонской больнице.
Его актерская карьера пошла вверх в 1977 году, когда он познакомился с режиссером "Звездных войн" Джорджем Лукасом, а зрители - с Чубаккой в исполнении Мэйхью.
Мейхью не расставался с главной ролью своей жизни до 2015 года. Он сыграл Чубакку в оригинальной трилогии - "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".
В видео Русской службы Би-би-си Марк Хэмилл, исполняющий в "Звездных войнах" роль Люка Скайуокера, вспоминает о своем коллеге и друге Питере Мейхью.
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3 мая 2019
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