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Трамп ступил на землю КНДР. Раньше этого не делал ни один президент США
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. После обмена любезностями Ким Чен Ын пригласил Трампа пересечь границу.
Так, на территорию Северной Кореи впервые ступил действующий президент США. "Отличные ощущения. Очень хорошо," - добавил Трамп после того, как сделал этот исторический шаг.
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30 июня 2019
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