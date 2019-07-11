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В Мытищах загорелась ТЭЦ-27. Видео
В четверг утром на ТЭЦ-27 в Мытищах в Московской области начался пожар. Один человек погиб, пострадали еще не меньше одиннадцати, сообщает МЧС.
Площадь пожара достигает 800 квадратных метров, а высота пламени - 50 метров.
ТЭЦ-27 обслуживает Мытищи и Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Из-за пожара станция прекратила выработку энергии.
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11 июля 2019
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