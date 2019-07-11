В Мытищах загорелась ТЭЦ-27. Видео
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В Мытищах загорелась ТЭЦ-27. Видео

В четверг утром на ТЭЦ-27 в Мытищах в Московской области начался пожар. Один человек погиб, пострадали еще не меньше одиннадцати, сообщает МЧС.

Площадь пожара достигает 800 квадратных метров, а высота пламени - 50 метров.

ТЭЦ-27 обслуживает Мытищи и Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Из-за пожара станция прекратила выработку энергии.

  • 11 июля 2019
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