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Лукашенко: 25 лет у власти в Беларуси
Четверть века. Столько Александр Лукашенко находится на посту президента Беларуси. За это время у ее соседей поменялось 26 лидеров.
Лукашенко входит в десятку глав государств, которые дольше всего находятся у власти.
На постсоветском пространстве главу Беларуси обогнал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон - он у власти 27 лет.
В странах бывшего СССР Александр Лукашенко - один из самых узнаваемых политиков наряду с Путиным. Но знают ли его на Западе?
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19 июля 2019
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