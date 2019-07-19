Лукашенко: 25 лет у власти в Беларуси
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Лукашенко: 25 лет у власти в Беларуси

Четверть века. Столько Александр Лукашенко находится на посту президента Беларуси. За это время у ее соседей поменялось 26 лидеров.

Лукашенко входит в десятку глав государств, которые дольше всего находятся у власти.

На постсоветском пространстве главу Беларуси обогнал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон - он у власти 27 лет.

В странах бывшего СССР Александр Лукашенко - один из самых узнаваемых политиков наряду с Путиным. Но знают ли его на Западе?

  • 19 июля 2019
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