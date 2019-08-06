Как на войне: когда эвакуированные смогут вернуться в Ачинск?
В понедельник на территории воинской части в деревне Каменка под Ачинском в Красноярском крае загорелся военный склад и начались взрывы, жителей эвакуировали в радиусе 20 километров.
Там, как объяснили военные, загорелись заряды к артиллерийским боеприпасам.
Следственный комитет сообщил об одном погибшем и восьмерых пострадавших.
Сегодня минобороны отчиталось, что пожар потушен, следователи выясняют, как заряды могли загореться.
Местные журналисты провели в деревне Каменка всю ночь.
Об увиденном нам рассказала редактор ачинского телеканала "Оса" Наталья Сусанина.
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6 августа 2019
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