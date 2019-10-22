Первые женщины, которые вышли в открытый космос без мужчин. Интервью с орбиты
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Без мужчин. Две астронавтки о своей прогулке в открытом космосе

Астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр совершили первый в истории выход в открытый космос исключительно женским составом 18 октября 2019 года. В ходе миссии они заменили один из внешних блоков питания Международной космической станции.

Для Джессики Мейр это была первая миссия в открытом космосе, для Кристины Кох - уже пятая. Всего в в открытый космос выходило 14 женщин.

Первой была советская космонавтка Светлана Савицкая.

  • 22 октября 2019
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