Малевич или подделка? Интрига длиной в четверть века
Картина предполагаемого авторства Малевича висит в музее белорусского Гродно с начала 90-х. Может ли она быть подлинником?
Картину "Человек с лопатой" нашли в 90-х. Работа была спрятана в обшивке поезда, следовавшего через Беларусь в Германию. Четверть века картина находится в приграничном Гродно в ожидании экспертизы.
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"Сенсация может произойти в любой момент", - считает искусствовед Марина Загидулина. В 1994 она первой отметила почерк русского художника-авангардиста, когда принимала работу из рук пограничников.
Почему авторство "Человека с лопатой" 25 лет остается под вопросом - в видео Русской службы Би-би-си.
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29 октября 2019
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