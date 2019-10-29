Малевич или подделка? Интрига длиной в четверть века
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Малевич или подделка? Интрига длиной в четверть века

Картина предполагаемого авторства Малевича висит в музее белорусского Гродно с начала 90-х. Может ли она быть подлинником?

Картину "Человек с лопатой" нашли в 90-х. Работа была спрятана в обшивке поезда, следовавшего через Беларусь в Германию. Четверть века картина находится в приграничном Гродно в ожидании экспертизы.

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"Сенсация может произойти в любой момент", - считает искусствовед Марина Загидулина. В 1994 она первой отметила почерк русского художника-авангардиста, когда принимала работу из рук пограничников.

Почему авторство "Человека с лопатой" 25 лет остается под вопросом - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 29 октября 2019
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