Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Убийство Сулеймани и угроза нового конфликта. Что будут делать Армения, Азербайджан и Таджикистан?
В Иране сотни тысяч человек простились с генералом Касемом Сулеймани, убитым по приказу Дональда Трампа. Его смерть, как опасаются многие, может привести к новой полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Как ведут себя бывшие советские республики на Кавказе и в Центральной Азии в условиях обострения ситуации у своих границ и чью сторону они примут в случае возможного конфликта? Об этом рассуждает востоковед и эксперт Европейского университета Санкт-Петербурга Геворг Аветикян.
-
6 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне