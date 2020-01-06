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В Иране сотни тысяч человек простились с генералом Касемом Сулеймани, убитым по приказу Дональда Трампа. Его смерть, как опасаются многие, может привести к новой полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Как ведут себя бывшие советские республики на Кавказе и в Центральной Азии в условиях обострения ситуации у своих границ и чью сторону они примут в случае возможного конфликта? Об этом рассуждает востоковед и эксперт Европейского университета Санкт-Петербурга Геворг Аветикян.