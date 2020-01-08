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Видео
Один день в Иране: крушение боинга и обстрел объектов США. Разбираемся вместе
Могла ли ракета сбить пассажирский боинг под Тегераном?? Связаны ли крушение самолета и ракетный обстрел американских баз? Чем ответит США на удары Ирана? Обсуждаем все по порядку вместе с корреспондентами Би-би-си.
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8 января 2020
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