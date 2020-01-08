Один день в Иране: крушение боинга и обстрел объектов США. Что происходит? Разбираемся вместе
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Один день в Иране: крушение боинга и обстрел объектов США. Разбираемся вместе

Могла ли ракета сбить пассажирский боинг под Тегераном?? Связаны ли крушение самолета и ракетный обстрел американских баз? Чем ответит США на удары Ирана? Обсуждаем все по порядку вместе с корреспондентами Би-би-си.

  • 8 января 2020
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